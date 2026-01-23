Поиск

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего школьника

У отца подростка требуют выкуп в 30 млн рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Красноярске возбудили уголовное дело по жалобе горожанина, который 22 января обратился в СК с заявлением об исчезновении и возможном похищении 14-летнего сына, сообщило краевое управление СКР. Дело расследуется по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК).

Предварительно установлено, что вечером 22 января подросток ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный бор с неизвестным лицом. Позднее вечером отцу мальчика в мессенджере пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеобращение самого подростка, который просит выполнить требования похитителей.

Прокуратура региона уточняет, что отец пришел домой поздно вечером 22 января, сына дома не было. Он обнаружил, что и сейфа пропали 3 млн рублей. Похитители в переписке потребовали 30 млн рублей.

Следствие ищет пропавшего и устанавливает обстоятельства случившегося. Оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников, добавляет прокуратура.

Красноярск СКР Серебряный бор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

 Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА

Ушаков заявил о содержательности прошедших в Кремле переговоров

Ушаков назвал встречу Путина с делегацией США полезной во всех смыслах

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

 Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

Минобороны РФ сообщило о пятичасовом полете дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над Балтикой

В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

 В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером

Самолет, на борту которого находятся Уиткофф и Кушнер, приземлился в Москве
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8224 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });