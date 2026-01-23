В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего школьника

У отца подростка требуют выкуп в 30 млн рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Красноярске возбудили уголовное дело по жалобе горожанина, который 22 января обратился в СК с заявлением об исчезновении и возможном похищении 14-летнего сына, сообщило краевое управление СКР. Дело расследуется по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. "а", "д", "з" ч. 2 ст. 126 УК).

Предварительно установлено, что вечером 22 января подросток ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный бор с неизвестным лицом. Позднее вечером отцу мальчика в мессенджере пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеобращение самого подростка, который просит выполнить требования похитителей.

Прокуратура региона уточняет, что отец пришел домой поздно вечером 22 января, сына дома не было. Он обнаружил, что и сейфа пропали 3 млн рублей. Похитители в переписке потребовали 30 млн рублей.



Следствие ищет пропавшего и устанавливает обстоятельства случившегося. Оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников, добавляет прокуратура.