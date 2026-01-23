В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка

В один день с 14-летним Николаем пропала 14-летняя девочка, в прокуратуре не думают, что эти случаи связаны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция ищет 14-летнюю девочку, которая пропала из дома в тот же день, что и 14-летний мальчик из поселка Серебряный бор, за которого запросили выкуп в 30 млн рублей.

"В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД "Красноярское" поступило сообщение от жительницы Октябрьского района о том, что ее 14-летняя дочь около 16:00 (12:00 по Москве) 22 января ушла из дома на улице Волочаевской", - сообщило краевое управление МВД.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры, информации о том, что оба подростка знакомы, пока нет. "Такой информации нет. Скорее всего, это разные случаи", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, установлен водитель такси, который перевозил пропавшего подростка вместе с девушкой: "Женщина-таксист перевозила пропавшего в Красноярске подростка вместе с девушкой".

Ранее в СК сообщили, что возбудили уголовное дело о похищении с корыстной целью 14-летнего мальчика из коттеджного поселка Серебряный бор. Его отец заявил в следственные органы, что 22 января поздно вечером пришел домой и обнаружил, что сына дома нет и из сейфа пропали 3 млн рублей. Затем ему через мессенджер пришло сообщение о том, что его сына похитили и требуют за его возвращение 30 млн рублей. Также он получил видеообращение самого подростка, который просил выполнить все требования. Оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников, его тоже ищут.