Поиск

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка

В один день с 14-летним Николаем пропала 14-летняя девочка, в прокуратуре не думают, что эти случаи связаны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В Красноярске полиция ищет 14-летнюю девочку, которая пропала из дома в тот же день, что и 14-летний мальчик из поселка Серебряный бор, за которого запросили выкуп в 30 млн рублей.

"В дежурную часть отдела полиции № 2 МУ МВД "Красноярское" поступило сообщение от жительницы Октябрьского района о том, что ее 14-летняя дочь около 16:00 (12:00 по Москве) 22 января ушла из дома на улице Волочаевской", - сообщило краевое управление МВД.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе краевой прокуратуры, информации о том, что оба подростка знакомы, пока нет. "Такой информации нет. Скорее всего, это разные случаи", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, установлен водитель такси, который перевозил пропавшего подростка вместе с девушкой: "Женщина-таксист перевозила пропавшего в Красноярске подростка вместе с девушкой".

Ранее в СК сообщили, что возбудили уголовное дело о похищении с корыстной целью 14-летнего мальчика из коттеджного поселка Серебряный бор. Его отец заявил в следственные органы, что 22 января поздно вечером пришел домой и обнаружил, что сына дома нет и из сейфа пропали 3 млн рублей. Затем ему через мессенджер пришло сообщение о том, что его сына похитили и требуют за его возвращение 30 млн рублей. Также он получил видеообращение самого подростка, который просил выполнить все требования. Оперативные службы и орган следствия проверяют версию о том, что подросток действует под влиянием мошенников, его тоже ищут.

Красноярск МВД СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего школьника

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

 Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА

Ушаков заявил о содержательности прошедших в Кремле переговоров

Ушаков назвал встречу Путина с делегацией США полезной во всех смыслах

Переговоры Путина и Уиткоффа завершились

Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле

 Палата представителей США отклонила резолюцию по Венесуэле
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8224 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });