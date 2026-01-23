В Крыму задержаны двое подозреваемых в поджогах релейных шкафов

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух россиян 1995 года рождения, подозреваемых в поджогах релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи.

По версии спецслужбы, в 2024 году они установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, "под руководством которого собирали и пересылали противнику информацию о дислокации на Крымском полуострове объектов Минобороны России, критически важной инфраструктуры, передвижениях колон военной техники Вооруженных Сил Российской Федерации, а также результатах ракетных ударов вооруженных сил Украины".

"По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов ФГКП "Крымская железная дорога" и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах Республики Крым", - добавили в ЦОС ФСБ.

Следствие ФСБ возбудило против задержанных дела о терактах ст. 205 УК и о прохождении обучения в целях террористической деятельности (ст.205.3 УК).