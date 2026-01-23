Поиск

Суд в Крыму арестовал двух подозреваемых в поджогах на ж/д инфраструктуре

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя арестовал двух подозреваемых в поджогах релейных шкафов на железной дороге и оборудования базовых станций сотовой связи, сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю в пятницу.

"Киевским районным судом фигурантам вынесена мера пресечения в виде ареста", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Крыму задержаны два гражданина России 1995 года рождения, которые подозреваются в совершении в 2024 и 2025 годах серии диверсионных и террористических актов по указанию украинских спецслужб.

По данным ФСБ, в 2024 году задержанные установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, по заданию которого они собирали и пересылали информацию о российских военных объектах на территории Крыма, а также о критически важной инфраструктуре, передвижении колон военной техники и результатах ракетных ударов ВСУ по полуострову.

Также они, по данным ФСБ, поджигали релейные шкафы Крымской железной дороги и оборудование базовых станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах республики.

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил против задержанных уголовные дела по ст. 205 (террористический акт) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Симферополь Крым
