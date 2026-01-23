По факту выброса хлора в Братске возбуждено уголовное дело

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В связи с выбросом хлора на предприятии "Илима" в Братске возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при работах, сообщило управление СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с 21 по 22 января 2026 года на территории деревообрабатывающего предприятия в Братске из-за нарушения правил охраны окружающей среды произошел выброс хлора, из-за которого пострадали шесть работников, находившихся в помещении.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

По данным областной прокуратуры, пострадавшие - четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала предприятия - госпитализированы.

Ранее Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура сообщала, что в результате происшествия на промплощадке "Илима" угрозы причинения ущерба окружающей среде не было зафиксировано.

Пресс-служба "Илима" информировала, что Братский лесопромышленный комбинат работал в штатном режиме после инцидента с выбросом хлора. Угрозы экологических и техногенных последствий, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей города не было.