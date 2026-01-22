В Братске на промплощадке "Илима" произошел выброс хлора

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Братске произошел выброс хлора в цехе на промышленной площадке группы "Илим", сообщили "Интерфаксу" в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре со ссылкой на предварительные данные.

Братская межрайонная природоохранная прокуратура ранее сообщила об инциденте с пострадавшими на этой промплощадке и о проверке, не раскрыв подробности.

"В результате сегодняшнего происшествия на промышленной площадке пострадало 5 человек. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства, законодательства о промышленной безопасности на опасных производственных объектах, а также санитарно-эпидемиологического законодательства", - прокомментировал заместитель Братского межрайонного природоохранного прокурора Иван Костнев.

По данным прокуратуры, угрозы причинения ущерба окружающей среде не зафиксировано, но происшествие на предприятии повлекло "сильную загазованность помещения".

Позже количество пострадавших увеличилось до шести.

"В результате четыре сотрудницы подрядной организации и два работника филиала доставлены в медицинские учреждения, за их состоянием следят врачи", - сообщила прокуратура.

Региональное следственное управление СКР сообщило, что по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в Братске проводится проверка по ст. 246 УК (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). СК подтверждает данные о шести пострадавших.

Братский лесопромышленный комбинат группы "Илим" работает в штатном режиме после выброса хлора, во время которого пострадали 6 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"Угрозы экологических и техногенных последствий, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей города нет", - отметили в "Илим".

22 января в группу поступила информация об ухудшении самочувствия у шести сотрудников, работавших в производственном помещении БЛПК

"Были приведены в действие стандартные процедуры обеспечения безопасности и охраны здоровья. На место выехали специализированные службы предприятия и бригада скорой помощи. Обратившиеся в целях проведения углубленного медицинского обследования были направлены в городскую больницу. Им оказана вся необходимая помощь, состояние здоровья удовлетворительное", - уточнил сотрудник пресс-службы.

Филиал "Илима" в Братском районе, как сказано на сайте группы, занимается лесозаготовкой на территории Иркутской области и Красноярского края. Общий годовой объем собственной заготовки - около 2,7 млн кубометров древесины. Этот филиал, по информации "Илима", выпускает 35% общероссийского объема производства целлюлозы. Основной рынок сбыта продукции, произведенной комбинатом в Братске, - Китай.