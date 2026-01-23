Поиск

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Подозреваемых в убийстве в торговом центре задержали в Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба городского управления СКР.

Ранее СК возбудил уголовное дело в связи со смертью в больнице посетителя торгового центра "Сити молл" после конфликта с охранниками. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

По результатам судебно-медицинского исследования, отмечается в сообщении, действия подозреваемых были переквалифицированы как убийство группой лиц.

"Установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии", - уточнила пресс-служба СКР.

В ближайшее время задержанным охранникам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В пресс-службе городского управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что задержанных двое.

