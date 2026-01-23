Объявлен в розыск третий охранник по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Обвинение в убийстве посетителя торгового центра предъявлено двоим охранникам в Петербурге, сообщила в пятницу пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, обвиняемые, являясь неофициальными сотрудниками охраны одного из магазинов торгового центра в Приморском районе, необоснованно задержали 24-летнего молодого человека, применив к нему физическую силу и удушающие приемы. В результате их действий потерпевший скончался, отмечают в ведомстве.

Следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемых под стражу. Судебное заседание состоится в пятницу, уточнили "Интерфаксу" в СК.

Пресс-служба добавила, что третий соучастник скрылся на территории иностранного государства и объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело в связи со смертью в больнице посетителя торгового центра "Сити молл" после конфликта с охранниками. Изначально оно было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности; по результатам судебно-медицинского исследования действия подозреваемых были переквалифицированы как убийство группой лиц.