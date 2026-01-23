Поиск

Минобороны сообщило о массированном и пяти групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"С 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и горючего, цеха производства, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении Минобороны.

Новость дополняется

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
