Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю восьми реактивных систем залпового огня ВСУ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю в зоне специальной военной операции уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса"", - заявили в ведомстве.