Поиск

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за неделю восьми реактивных систем залпового огня ВСУ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю в зоне специальной военной операции уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"За неделю ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены восемь боевых машин реактивных систем залпового огня, из них три западного производства, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса"", - заявили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего школьника

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Камчатки

Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

 Совет мира и "формула Анкориджа": как прошли переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Возгорание на нефтебазе в Пензе произошло в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 55 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });