Патрушев посетовал на медленную цифровую трансформацию в судостроении

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил о необходимости создания долгосрочных стратегий совершенствования системы образования, чтобы решить проблемы с подготовкой кадров для цифровой трансформации отечественного судостроения.

"Цифровая трансформация судостроительной отрасли и смежных отраслей промышленности является стратегическим приоритетом развития промышленности России в условиях глобальной технологической конкуренции и необходимости достижения технологического суверенитета", - сказал Патрушев в ходе совещания в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете (СПбГМТУ) в пятницу.

По его словам, некоторые из новых технологий, например, цифровые двойники, искусственный интеллект, робототехника и интернет вещей, уже используются в отечественном судостроении. "Однако цифровая трансформация судостроительной отрасли в целом осуществляется пока медленно и сталкивается с рядом системных проблем", - констатировал помощник главы государства.

По словам Патрушева, основной проблемой остается зависимость от иностранного программного обеспечения, вследствие чего тормозится переход отечественных верфей на современные производственные технологии. "Остро ощущается в отрасли нехватка квалифицированных IT-специалистов", - сказал Патрушев.

Государство активно включилось в подготовку кадров для цифровой трансформации, но требуется качественное обновление кадров, способных обеспечить внедрение цифровых технологий на всех стадиях жизненного цикла кораблей и судов - от проектирования до утилизации, отметил помощник президента.

"Наблюдается дефицит специалистов, сочетающих глубокие инженерные знания с навыками работы с современными цифровыми технологиями. По оценкам группы ОСК, совокупная ежегодная потребность корпорации только по направлению "Специалист в сфере информационного моделирования в судостроении", начиная с 2028 года, составит 500 человек. В то же время выпускники технических вузов зачастую не обладают достаточными IT-навыками, а IT-специалисты не имеют инженерного образования и не понимают специфики судостроения", - сказал Патрушев.

Работодатели отмечают недостаток практических навыков у выпускников, добавил он. "Только 10-15% студентов инженерных специальностей имеют возможность пройти стажировку на производстве и затем работать в этой сфере. В силу этой причины подавляющее число молодых специалистов, приходящих на судостроительные предприятия, не могут сразу приступить к работе с современным оборудованием и программным обеспечением", - отметил Патрушев.

Кроме того, привлекательность отрасли для молодых специалистов в сфере информационных технологий остается невысокой, констатировал Патрушев. "Судостроение в сравнении с IT-сектором традиционно считается отраслью с тяжелыми условиями труда и относительно невысокими зарплатами. Молодые IT-специалисты предпочитают работать в коммерческих компаниях или стартапах, где зарплаты значительно выше, а условия труда более комфортные", - посетовал он.

Существуют и региональные диспропорции в кадровом обеспечении, отметил Патрушев. По его словам, проблема дефицита IT-кадров в регионах России особенно актуальна для судостроительных предприятий, расположенных преимущественно в прибрежных городах (Санкт-Петербург, Северодвинск, Владивосток, Калининград), где конкуренция за IT-специалистов особенно высока.

"Сложившееся положение дел с подготовкой кадров для цифровой трансформации судостроения требует как краткосрочных мер по переподготовке существующего персонала, так и долгосрочных стратегий по совершенствованию системы образования", - подчеркнул Патрушев.