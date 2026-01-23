Поиск

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории России.

"Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации "серых" схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - сказали в надзорном ведомстве в пятницу.

По данным Генпрокуратуры, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с властями Украины.

"В 2022 г. руководством WhiteBit суммарно передано им около $11 млн. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ направлено $900 тыс. Руководство участвует в международных благотворительных аукционах, вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в нашей стране террористической организации "Азов"", - отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в прокуратуре, WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины.

"C мая 2022 г. биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - сообщили в ведомстве.

Генпрокуратура WhiteBit
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги

Выполнявший рейс из Пхукета в Барнаул пассажирский Boeing подал сигнал бедствия

В Красноярске разыскивают еще одного пропавшего подростка

В Красноярске возбуждено уголовное дело о похищении 14-летнего школьника
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 56 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8229 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });