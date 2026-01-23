Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group нежелательной на территории России.

"Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации "серых" схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - сказали в надзорном ведомстве в пятницу.

По данным Генпрокуратуры, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с властями Украины.

"В 2022 г. руководством WhiteBit суммарно передано им около $11 млн. Для закупки комплексов беспилотников для ВСУ направлено $900 тыс. Руководство участвует в международных благотворительных аукционах, вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в нашей стране террористической организации "Азов"", - отметили в ведомстве.

Кроме того, добавили в прокуратуре, WhiteBit сотрудничает с министерством иностранных дел Украины.

"C мая 2022 г. биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - сообщили в ведомстве.