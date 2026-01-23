Поиск

Что произошло за день: пятница, 23 января

Переговоры в Абу-Даби, числе погибших при беспорядках в Иране, новое назначение Константина Богомолова, история с пропажей мальчика в Красноярске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Представители России, Украины и США проводят переговоры в Абу-Даби. Они рассчитаны на два дня, сообщили в МИД ОАЭ.

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал о гибели 3117 человек в результате беспорядков.

- В Красноярске подросток, предположительно, стал жертвой мошенников. Его отец обратился в полицию, так как мальчика не было дома, из сейфа исчезли 3 млн рублей, а в мессенджере мужчина получил сообщение с требованием выкупа и видеообращение ребенка. В пятницу полиция нашла подростка в съемной квартире с девушкой. Между тем в пятницу сообщалось, что в один день с мальчиком в Красноярске пропала девочка-подросток, она нашлась.

- Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit.

- Режиссер и драматург Константин Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Его предшественником был актер Игорь Золотовицкий, он умер 14 января.

- Глава Czechoslovak Group Михал Стрнад стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире. Его состояние оценивается в $37 млрд после выхода его компании на биржу.

- Премьер Японии Санаэ Такаити распустила нижнюю палату японского парламента. Досрочные выборы состоятся 8 февраля.

- Аномальные морозы сохранятся в регионах России в ближайшие дни, в Московской области - до минус 26 - минус 28 градусов.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Что произошло за день: пятница, 23 января

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

 Константин Богомолов назначен и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

 Переговоры в Абу-Даби пройдут в пятницу и при необходимости - в субботу

Двух охранников ТЦ задержали в Петербурге по делу об убийстве посетителя

МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

 МЧС направит дополнительную технику пострадавшей от снежного циклона Камчатке

Минтранс подготовил законопроект для вывода автобеспилотников на дороги
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8230 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });