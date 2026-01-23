Что произошло за день: пятница, 23 января

Переговоры в Абу-Даби, числе погибших при беспорядках в Иране, новое назначение Константина Богомолова, история с пропажей мальчика в Красноярске

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Представители России, Украины и США проводят переговоры в Абу-Даби. Они рассчитаны на два дня, сообщили в МИД ОАЭ.

- Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал о гибели 3117 человек в результате беспорядков.

- В Красноярске подросток, предположительно, стал жертвой мошенников. Его отец обратился в полицию, так как мальчика не было дома, из сейфа исчезли 3 млн рублей, а в мессенджере мужчина получил сообщение с требованием выкупа и видеообращение ребенка. В пятницу полиция нашла подростка в съемной квартире с девушкой. Между тем в пятницу сообщалось, что в один день с мальчиком в Красноярске пропала девочка-подросток, она нашлась.

- Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit.

- Режиссер и драматург Константин Богомолов назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Его предшественником был актер Игорь Золотовицкий, он умер 14 января.

- Глава Czechoslovak Group Михал Стрнад стал самым богатым бизнесменом из оборонной сферы в мире. Его состояние оценивается в $37 млрд после выхода его компании на биржу.

- Премьер Японии Санаэ Такаити распустила нижнюю палату японского парламента. Досрочные выборы состоятся 8 февраля.

- Аномальные морозы сохранятся в регионах России в ближайшие дни, в Московской области - до минус 26 - минус 28 градусов.