Россия передала Южной Осетии партию военной техники

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило о передаче вооруженным силам Южной Осетии более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, а также стрелкового вооружения и боеприпасов к нему.

"В рамках Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества вооруженным силам республики передана очередная партия продукции военного назначения", - говорится в сообщении ведомства.

"Она включает в себя более 40 единиц автомобильной, военной и специальной техники, а также современные образцы стрелкового вооружения и боеприпасов к нему", - заявили в ведомстве.

В мероприятии приняли участие президент Южной Осетии Алан Гаглоев, министр обороны республики Юрий Яровицкий, посол РФ Южной Осетии Марат Кулахметов, руководители силовых структур республики и представители российского оборонного ведомства.

"Поставка более сорока единиц техники и современного вооружения повысит мобильность, эффективность и оперативный потенциал национальной армии. Работа по укреплению вооруженных сил, вне всяких сомнений, будет продолжена. Это отвечает стратегическим интересам нашей республики и поддержанию мира и стабильности в регионе", - сказал на церемонии передачи вооружения и техники Гаглоев, слова которого привели в Минобороны РФ.

"Военное и военно-стратегическое сотрудничество между нашими странами и дальше будет способствовать поддержанию добрососедских отношений между нашими народами, а также поддержанию мира и безопасности на южноосетинской земле, гарантами которых являются вооруженные силы республики и российская военная база", - сообщил представитель Минобороны России Валерий Лапин.

Минобороны РФ РФ Южная Осетия
