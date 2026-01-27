Поиск

Дума приняла закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 872405-8 о регулировании нестационарной торговли на частных землях, который дает регионам право самостоятельно решать, вводить ли требование о включении киосков и палаток в схемы размещения, утверждаемые муниципалитетами.

Принятый закон также включает самозанятых в число субъектов, которые могут подавать заявления на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) наравне с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Законопроект в марте 2025 года в парламент внесли сенаторы Александр Двойных и Андрей Кутепов. В редакции первого чтения документ предлагал обязать все регионы включать НТО на земельных участках частной собственности в схемы размещения, утверждаемые муниципалитетами. Согласно первоначальной версии законопроекта, бизнес должен был подавать местным властям заявления с эскизным планом НТО и письменным согласием собственника земли. Размещение объектов допускалось только при соответствии документам территориального планирования, правилам землепользования и застройки, а также пожарным, санитарным и экологическим нормам. Законопроект должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года, на приведение существующих НТО в соответствие отводилось 12 месяцев.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле доработал законопроект ко второму чтению.

В принятом законе расширен круг лиц, которые смогут торговать в нестационарных объектах на частных землях. Помимо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, право подавать заявления на включение НТО в схему размещения получили физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (самозанятые) в течение срока проведения эксперимента, т.е. до 31 декабря 2028 года.

Ключевое изменение касается принципа регулирования. В первом чтении предполагалось обязательное включение всех НТО на частных землях в схемы размещения по всей стране. В принятой редакции регионы получили право самостоятельно решать, вводить ли такое требование. Согласно новой части 11 статьи 10 закона № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности", нормативным правовым актом региона может устанавливаться требование о включении НТО на частных землях в схему размещения.

Закон вводит новый термин "мобильный торговый объект" - нестационарный торговый объект, представляющий собой транспортное средство (автолавка, автомагазин, прицеп, цистерна). Для таких объектов предусмотрена возможность размещения в нескольких местах с указанием периодов нахождения в каждой точке. Регионы смогут устанавливать особенности использования мобильных объектов, но не вправе предъявлять требования к самим транспортным средствам.

Утверждение схемы размещения НТО или изменения в нее не могут служить основанием для пересмотра мест размещения НТО, которые начали работать до утверждения схемы. При введении региональных нормативных актов с новыми требованиями к размещению НТО предоставляется один год на приведение объектов в соответствие без исключения из схемы, также возможен более длительный срок по решению региона. Запрещено отказывать во включении в схему из-за достижения нормативов минимальной обеспеченности населения торговыми площадями.

От требований о включении в схему освобождены НТО крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Москва, Петербург и Севастополь получили право самостоятельно устанавливать порядок размещения НТО на частных землях и мобильных торговых объектов - положения закона о добровольности регулирования и переходных периодах на них не распространяются.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 г. Если регион введет требование о включении НТО на частных землях в схему, действующим предпринимателям (юрлицам, ИП и самозанятым) предоставляется три месяца на подачу заявлений для уже работающих объектов. В течение этого периода они вправе осуществлять торговлю без включения в схему. Регион может установить более длительный переходный период.

