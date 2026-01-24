Поиск

Отельеры Мурманска предложили временное бесплатное размещение для семей с детьми

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Отели Мурманска, где с пятницы нарушено электроснабжение, предложили семьям с детьми временное и бесплатное размещение, сообщило региональное министерство туризма и предпринимательства.

Так, отели "Космос Мурманск", "Азимут Мурманск" и "Меридиан" предоставят возможность искупать ребенка, уложить его спать в тепле и комфорте.

Также в конференц-залах этих отелей организовали места для зарядки телефонов, доступ к кипятку и возможность разогреть еду, отмечают в министерстве.

Кроме того, в своем телеграм-канале Минтуризма опубликовало перечень кафе и ресторанов, которые предоставляют скидки в связи с нарушениями электроснабжения.

В соседнем Североморске, главной базе Северного флота, организовали бесплатное горячее питание от Центра здорового питания на базе учреждений образования, сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

В РоссииВосстановление электроснабжения в Мурманске и Североморске займет суткиЧитать подробнее

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что "из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток".

Он призвал жителей при возможности ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

На базе учреждений образования и культуры Мурманска и Североморска местные жители могут разогреть еду и зарядить телефоны.

Как сообщалось, в пятницу в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. "Россети" организовали доставку новых опор из Ленинградской области и Карелии.

В результате произошли перебои в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении Мурманска и соседнего Североморска.

Устраняют последствия аварии энергетики из Мурманской и Ленинградской областей, а также Карелии.

По факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Мурманск Мурманская область Североморск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

 Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

По делу о похищении подростка в Красноярске задержали 18-летнюю девушку

Дума рассмотрит проект закона об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 75 беспилотников ВСУ

В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем

Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Что произошло за день: пятница, 23 января

Песков не подтвердил сообщения о неофициальных встречах в Абу-Даби делегаций РФ, США и Украины

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ криптовалютную биржу Whitebit

Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8233 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });