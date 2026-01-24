Отельеры Мурманска предложили временное бесплатное размещение для семей с детьми

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Отели Мурманска, где с пятницы нарушено электроснабжение, предложили семьям с детьми временное и бесплатное размещение, сообщило региональное министерство туризма и предпринимательства.

Так, отели "Космос Мурманск", "Азимут Мурманск" и "Меридиан" предоставят возможность искупать ребенка, уложить его спать в тепле и комфорте.

Также в конференц-залах этих отелей организовали места для зарядки телефонов, доступ к кипятку и возможность разогреть еду, отмечают в министерстве.

Кроме того, в своем телеграм-канале Минтуризма опубликовало перечень кафе и ресторанов, которые предоставляют скидки в связи с нарушениями электроснабжения.

В соседнем Североморске, главной базе Северного флота, организовали бесплатное горячее питание от Центра здорового питания на базе учреждений образования, сообщил глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что "из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток".

Он призвал жителей при возможности ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

На базе учреждений образования и культуры Мурманска и Североморска местные жители могут разогреть еду и зарядить телефоны.

Как сообщалось, в пятницу в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. "Россети" организовали доставку новых опор из Ленинградской области и Карелии.

В результате произошли перебои в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении Мурманска и соседнего Североморска.

Устраняют последствия аварии энергетики из Мурманской и Ленинградской областей, а также Карелии.

По факту отключения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).