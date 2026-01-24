СКР будет добиваться привлечения судьи к ответственности за оправдательный приговор по делу о нападении мигрантов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СКР) намерен добиваться уголовного преследования судьи в Самарской области, вынесшего оправдательный приговор по делу о нападении мигрантов на местных жителей, включая депутата Госдумы РФ, сообщили в ведомстве.

"Глава ведомства А. И. Бастрыкин поручил первому заместителю председателя СК России подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи", - говорится в сообщении в телеграм-канале СКР в субботу.

По данным СКР, "в публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема оправдательного приговора по уголовному делу о нападении мигрантов на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Государственной думы РФ".

"Следственными органами СК России по Самарской области в ходе предварительного следствия действия нападавших были квалифицированы как покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Отмечается необходимость привлечения к уголовной ответственности судьи, вынесшего данное решение", - заявили в ведомстве.

Уголовное дело о нападении на депутата Госдумы

Как сообщалось, 29 декабря 2025 года Промышленный районный суд Самары вынес приговор трем фигурантам дела о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя, освободив их из-под ареста в зале суда в связи с оправданием, отбытием срока наказания под стражей и истечением сроков давности.

По версии следствия, 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары у обвиняемых произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия нападавших.

В ответ на это обвиняемые напали на них и нанесли несколько ударов деревянной палкой и кирпичом, пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие по вызову медики оказали помощь пострадавшим.

По факту происшествия было возбуждено дело о хулиганстве. Впоследствии председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия фигурантов на более тяжкую статью - покушение на убийство.

Суд обвинение в покушении на убийство с фигурантов снял.