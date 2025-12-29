В Самаре фигуранты дела о нападении на депутата Госдума Матвеева освобождены

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Промышленный районный суд Самары вынес приговор трем фигурантам дела о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя и освободил их из-под ареста в зале суда, передал корреспондент "Интерфакса".

Некруз Бохиров признан виновным по п. "з". ч. 2 ст. 112 УК (умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести) и приговорен к двум годам и десяти месяцам колонии-поселения.

"Зачесть срок отбытого наказания содержания Бохирова под стражей (...), освободить из-под стражи в зале суда немедленно в связи с отбытием назначенного наказания", - сказала судья.

Несовершеннолетний фигурант дела признан виновным по п. "в", ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью), приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Судья постановила его освободить от наказания за истечением сроков давности.

Мурод Мусуров по обвинениям по ч. 3 ст. 30 п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство), ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство), оправдан.

"Освободить из-под стражи в зале суда", - сказала судья.

Бохирова суд оправдал по обвинениям в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и в покушении на убийство, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, п.п. "а, б, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК). Несовершеннолетний подсудимый оправдан по статье о хулиганстве.

По версии следствия, 18 июля 2024 года на улице в Промышленном районе Самары у обвиняемых произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку. Находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия нападавших. В ответ на это обвиняемые напали на них и нанесли несколько ударов деревянной палкой и кирпичом, причинив травмы различной степени тяжести. Прибывшие по вызову медики оказали помощь пострадавшим.

В суде 30 июля Бохиров и Мусоров частично согласились с предъявленными обвинениями, несовершеннолетний фигурант вину не признал.

Государственный обвинитель запрашивал для несовершеннолетнего 6,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, Мусорову - 9,5 года и Бохирову - 11 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Пострадавший депутат требовал выплатить ему 1 млн рублей компенсации морального вреда и 27 840 рублей на возмещение затрат на медицинское обследование, лекарственные средства и транспортные расходы.

Депутат Матвеев назвал решение суда беспрецедентным и пообещал его обжаловать. Он уточнил в Telegram, гражданские иски к подсудимым удовлетворены частично, в его пользу суд взыскал с Бохирова 50 тысяч рублей, в пользу его водителя - 85 тысяч рублей.

О нападении депутат Госдумы от КПРФ сообщил 18 июля 2024 года. Он написал в Telegram, что попытался разнять драку между прохожими и пристававшими к ним мигрантами: "Я только вышел. Достал удостоверение и сразу получил удар в голову".

СКР в тот же день сообщил, что участники инцидента установлены и задержаны, на них завели сначала дело о хулиганстве. На следующий день дело по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина было переквалифицировано на статью о покушении на убийство.