Комитет Думы опроверг предположения об использовании ИИ при подготовке проекта закона

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В пресс-службе комитета Государственной Думы по молодежной политике опровергли информацию об использовании ChatGPT для подготовки законопроекта и сопровождающих документов к нему, включая пояснительную записку.

"Материалы к законопроекту готовились на протяжении двух лет исключительно депутатами с командой юристов аппарата комитета. Сама пояснительная записка написана человеком, что подтверждает анализ рекомендованным к использованию в государственных органах российским ИИ-ассистентом GigaChat. А написание законопроекта является настолько сложным и профессиональным делом, что ИИ с этим не сможет справиться в принципе", - заявили журналистам в субботу в пресс-службе комитета.

Там же пояснили, что "попадание ссылки на исследование с UTM-меткой из ИИ-ассистента вызвано тем, что сотрудник аппарата комитета, работающий с пояснительной запиской, использовал ИИ как инструмент для быстрого поиска только источника самого исследования".

"Само исследование и данные корректные, источник существует, и информация подтверждена", - добавили в пресс-службе.

Ранее в ряде СМИ предположили, что в Госдуме могли использовать ChatGPT при работе над законопроектом "О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений". В частности, указывалось, что в пояснительной записке к законопроекту есть ссылка на результаты опроса проекта "Пульс НКО" с UTM-меткой source=chatgptcom.