Более 10 пунктов обогрева открыли на трассах Ростовской области из-за непогоды

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Ростовской области сотрудники МЧС РФ организовали для водителей автотранспорта пункты обогрева на трассах, сообщает ведомство в субботу.

"В превентивных целях сотрудниками МЧС России развернуты 12 мобильных пунктов обогрева на автодорогах Волгодонск-Морозовск, 1000 км М-4 "Дон", 316 км Р-260, 983 км М-4 "Дон", 929 км М-4 "Дон", 216 км Р-260, 1014 км М-4 "Дон", 1056 км М-4 "Дон", 1086 км М-4 "Дон", 82 км Р-280, 52 км Р-280, 853 км М-4 "Дон", - говорится в сообщении.

Водители могут обогреться, подзарядить телефон, выпить горячего чая и переждать непогоду.

Кроме этого, на автодорогах Ростовской области в 15 муниципальных образованиях дежурят пять оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов.

Как сообщается в телеграм-канале ведомства, "мониторинг дорожной обстановки осуществляется с помощью 67 камер видеонаблюдения, подключенных к ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области".

По данным синоптиков, метель, гололед и налипание мокрого снега сохранятся в регионе до 26 января.

