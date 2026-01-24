Поиск

Лидеры России и Вьетнама обсудили перспективы развития отношений

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил То Лама с переизбранием в ходе XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама на высший партийный пост и пожелал дальнейших успехов в деятельности на благо вьетнамского народа", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, "поблагодарив за поздравления, То Лам информировал о поставленных съездом Коммунистической партии Вьетнама масштабных задачах".

"Были обсуждены перспективы дальнейшего российско-вьетнамского сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях. Подтвержден обоюдный настрой на динамичное развитие всего комплекса отношений в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - сказали в пресс-службе.

