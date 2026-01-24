Поиск

Россия поставит в Абхазию дополнительную электроэнергию для покрытия дефицита

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Находящийся с рабочим визитом в Москве президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

"Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В ходе встречи была достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии из Российской Федерации с 25 января. Действующий объем перетока, который начался 1 января, заканчивается 25 января", - сообщили журналистам в Сухуме в пресс-службе главы республики.

В пресс-службе также отметили, что "вопрос продления сроков перетока электроэнергии из России в Абхазию обсудили в субботу в Москве вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба на встречах с российскими коллегами".

"Технические параметры и объем планируемого перетока был согласован с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком", - говорится в сообщении.

РФ Абзахия Бадра Гунба Сергей Кириенко Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белгород подвергся массированному обстрелу ВСУ

Что произошло за день: суббота, 24 января

Москва обвинила Киев в стремлении к эскалации конфликта

Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

 Число погибших из-за пожара в центре подготовки МВД по Коми увеличилось до двух

По делу о похищении подростка в Красноярске задержали 18-летнюю девушку

Дума рассмотрит проект закона об усилении контроля за иноагентами в ближайшее время

Минобороны РФ сообщило о ликвидации за ночь 75 беспилотников ВСУ

В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 вагонов с углем

Двое охранников арестованы по делу об убийстве в петербургском ТЦ

Что произошло за день: пятница, 23 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8233 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });