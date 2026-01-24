Россия поставит в Абхазию дополнительную электроэнергию для покрытия дефицита

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Находящийся с рабочим визитом в Москве президент Абхазии Бадра Гунба встретился с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.

"Обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества. В ходе встречи была достигнута договоренность о продлении социального перетока электроэнергии из Российской Федерации с 25 января. Действующий объем перетока, который начался 1 января, заканчивается 25 января", - сообщили журналистам в Сухуме в пресс-службе главы республики.

В пресс-службе также отметили, что "вопрос продления сроков перетока электроэнергии из России в Абхазию обсудили в субботу в Москве вице-премьер Абхазии Джансух Нанба и министр энергетики Батал Мушба на встречах с российскими коллегами".

"Технические параметры и объем планируемого перетока был согласован с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком", - говорится в сообщении.