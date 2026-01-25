Арестована фигурантка дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Суд в Красноярске заключил под стражу 18-летнюю жительницу Сургута, обвиняемую в мошенничестве с фиктивным похищением подростка, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия в воскресенье.

"Сегодня Центральным районным судом Красноярска 18-летней жительнице Сургута, обвиняемой в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Фигурантка будет находиться в СИЗО до 22 марта.

Как комментирует пресс-служба прокуратуры края, в январе 2026 г. мошенники склонили 14-летнего красноярца похитить деньги из семейных сейфов.

"Они вышли на подростка через интернет и по мобильной связи, ввели его в заблуждение, убедив, что он якобы помогает родным. Подросток, находясь под их влиянием, сообщил мошенникам, что дома хранятся крупные суммы денег и ценности", - отмечает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

После этого организаторы преступления предложили подростку передать имущество своему посреднику. Для этого из Сургута в Красноярск прибыла 18-летняя студентка, которой оплатили поездку.

"Девушка приехала в дом, где вместе с подростком с помощью дисковой пилы и кувалды вскрыла сейфы и похитила наличные деньги в рублях, долларах и евро на общую сумму не менее 2,5 млн руб. Часть денег - 31 тыс. руб. - она оставила себе, остальное передала неизвестному мужчине у ресторана "Север" на ул. Ленина", - сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

По этому факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Продолжается поиск других участников преступления и похищенных денег.

Ранее сообщалось, что 22 января житель Красноярска обратился с заявлением об исчезновении и возможном похищении его 14-летнего сына. Было возбуждено уголовное дело о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений. Отец, в частности, получил в мессенджере сообщение с требованием выкупа и видеообращение мальчика.

Подростка нашли в съемной квартире вместе с 18-летней девушкой из Сургута.