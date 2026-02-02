Поиск

Задержан еще один фигурант дела о похищении подростка в Красноярске

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - По делу о недавнем похищении подростка в Красноярске задержан 22-летний житель Тюменской области, его задержали в Благовещенске, меру пресечения ему пока не избрали, сообщили в управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Задержанного подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК).

По версии следствия, 21 января он, действуя по предварительному сговору с мошенниками и выполняя функцию курьера, прилетел из Сургута в Красноярск для передачи сообщникам денег, полученных еще одной фигуранткой дела от подростка. "22 января у одного из ресторанов города он забрал у девушки рюкзак, после чего оставил его на улице в указанном мошенниками месте", - сообщили в СК.

Ночью 24 января подозреваемый уехал из города на такси и ждал дальнейших указаний кураторов.

Отец 14 летнего школьника сообщил об исчезновении сына 22 января: придя с работы домой, он не обнаружил ребенка дома, а из домашнего сейфа пропали 3 млн рублей. Потом он получил в мессенджере о похищении ребенка с требованием выкупа в 30 млн рублей, а также видеообращение самого мальчика, который просил выполнить все требования. Следствие установило, что подросток забрал из сейфа отца деньги и ушел из дома вместе с малознакомой девушкой, прибывшей из другого города. Их обоих нашли в чужой съемной квартире. Девушку задержали, 30 января ей было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

