Полиция нашла пропавшего в Красноярске мальчика

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Полицейские нашли 14-летнего подростка, пропавшего накануне в Красноярске, сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Мои коллеги оперативно разыскали 14-летнего мальчика, пропавшего вчера в Красноярске. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении в ее телеграм-канале.

В свою очередь в главном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что пропавшего подростка обнаружили в съемной квартире.

"Жив, находился на арендованной квартире вместе с девушкой", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее было возбуждено уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений. Предварительно было установлено, что вечером 22 января подросток ушел из дома в коттеджном поселке Серебряный бор с неизвестным лицом.

Отцу мальчика в мессенджере пришло сообщение о похищении подростка с требованием выкупа, а также видеообращение самого подростка. Мужчина обнаружил, что из сейфа пропали 3 млн рублей. Похитители в переписке потребовали 30 млн рублей.

Также ранее в пятницу сообщалось, что полиция ищет 14-летнюю девочку, которая пропала из дома в тот же день, что и мальчик из поселка Серебряный бор. Ее уже нашли, она жива.

Красноярск
