Представители Трампа поделились с Путиным оценками последних контактов по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев (слева направо) перед началом встречи с президентом РФ Путиным в Кремле Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Представители президента США Дональда Трампа - специальный посланник Стивен Уиткофф, Джаред Кушнер, а также старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум - в ходе состоявшихся в Москве переговоров поделились с президентом РФ Владимиром Путиным оценками последних контактов по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Они, что называется, из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками о встрече президента США в Давосе с (президентом Украины Владимиром - ИФ) Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали", - сказал Ушаков журналистам в ночь на пятницу.

По его словам, представители американского президента "также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц".

"В целом я бы сказал, что встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию о контактах американцев с украинцами и с европейскими партнерами и вместе уже как бы на двоих определить параметры дальнейших действий", - пояснил помощник российского президента.