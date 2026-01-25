Морской пассажирский транспорт вновь приостановил работу в Севастополе

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте снова приостановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя в воскресенье.

Как отмечается в ее телеграм-канале, в связи с закрытием рейда на площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Ранее в воскресенье движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте также приостанавливалось. Приостановка продлилась около получаса, причины не назывались.