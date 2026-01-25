Объекты энергетики повреждены в результате массированного обстрела ВСУ Белгорода

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Двадцать четыре боеприпаса выпущено в результате массированного обстрела со стороны ВСУ по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как он написал в своем телеграм-канале в воскресенье, повреждены объекты энергетики и девять автомобилей.

По его данным, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения.

Ранее Гладков сообщал, что вечером в субботу ВСУ массированно обстреляли Белгород, предположительно, HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет.