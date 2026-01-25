Упавшие под Мурманском опоры ЛЭП эксплуатировались с 1960-1980-х годов

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Следователи осмотрели места обрушения пяти опор ЛЭП "Россетей" под Мурманском, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Во время расследования уголовного дела о халатности, которая привела к массовому отключению энергопотребителей в Мурманске и ЗАТО Североморск, специалисты установили, что обрушения произошли 23 января с 4 до 15 часов.

Упавшие опоры находятся на расстоянии около 7 км от Мурманска.

"Две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года", - говорится в сообщении.

При этом срок эксплуатации опор составляет 40 лет, а после раз в пять лет ЛЭП и опоры ЛЭП проходят техническое освидетельствование.

Сейчас следователи проверяют, в какие сроки и насколько качественно проходило освидетельствование. В центре внимания также вопросы содержания сетей и насколько своевременно их очищали от гололедно-изморозевых отложений, что могло привести к обрушению опор.

В региональном управлении СКР отмечают, что разрушенные опоры ЛЭП осмотрели, в том числе, взрывотехники. Специалисты не обнаружили "признаков какого-либо внешнего воздействия третьих лиц на опоры ЛЭП".

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Мурманской области произошло обрушение пяти опор ЛЭП. В результате произошли перебои в электроснабжении и, впоследствии, в теплоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота. "Россети" организовали доставку новых опор из Ленинградской области и Карелии.

В субботу утром губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что "из-за серьезного повреждения пяти опор восстановление энергоснабжения займет не менее суток". Он призвал жителей при возможности ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

Устраняют последствия аварии энергетики из Мурманской и Ленинградской областей, а также Карелии.

В Мурманске и Североморске на базе учреждений образования, культуры и спорта местные жители могут зарядить телефон, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня.

В Мурманске бизнес также предложил поддержку в условиях блекаута. Так, отели предоставляют возможность искупать ребенка, уложить его спать в тепле и комфорте. Рестораны и кафе делают скидки.

В субботу вечером в Мурманске запустили интерактивную карту с пунктами помощи. На ней также отмечены адреса работающих магазинов.