Медведев заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина могла бы стать основанием для ответа

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Атака БПЛА на резиденцию президента РФ в конце 2025 года могла бы стать поводом для ответного удара, в том числе "с применением специального оружия", заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

В этом контексте Медведев обратил внимание, что "европейцы, а при администрации Байдена и американцы, постоянно провоцировали нас на жесткие решения, и эти провокации продолжаются".

По его словам, "такого рода игры чрезвычайно опасны".