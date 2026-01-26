Поиск

Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

"Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант - это обретение ядерного оружия. Поэтому я, как я уже сказал ранее, полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться", - продолжил Медведев.

По его словам, целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, а некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере.

"В целом мои оценки относительно будущего режима ядерного нераспространения достаточно пессимистичны", - продолжил зампред российского Совбеза.

При этом он полагает, что "у нынешних официально признанных ядерных держав есть потенциал, чтобы предотвратить развитие событий по этому сценарию, была бы политическая воля".

Отвечая на вопрос, какие новые страны, по его мнению, могли бы войти в ядерный клуб, Медведев заявил: "Многие государства - это известно и по открытым источникам, и по данным разведки - занимаются исследованиями в этой сфере. Но где заканчивается мирный атом и начинается атом военный - очень подвижная граница. Но появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно".

Он назвал сложным вопрос о том, стабилизирует ли мировую ситуацию появление новых ядерных держав.

"С одной стороны, может показаться, что чем больше участников ядерного клуба, чем больше стран обладает ядерным потенциалом, тем менее устойчивой становится ситуация. Мало ли кто-то возьмет и применит ядерное оружие в ходе какого-то локального столкновения. Но, с другой стороны, это заставит государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов", - пояснил Медведев.

Совбез Медведев Коммерсант
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться

Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

 Шесть человек погибли из-за снежной бури в США

Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

 Уиткофф остался доволен переговорами в Израиле по Газе

В США отменили более 14 тыс. авиарейсов из-за непогоды

Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

 Скалолаз Алекс Хоннольд забрался на небоскреб Тайбэй 101 без страховки

Что случилось этой ночью: воскресенье, 25 января

В Индии произошла вспышка вируса Нипах

 В Индии произошла вспышка вируса Нипах

Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

 Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% в случае торгового соглашения с Китаем

МИД Афганистана призвал снять со страны ограничения в банковской сфере и разморозить активы

СМИ сообщили, что переговоры по Украине продолжатся на следующей неделе в Абу-Даби
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8239 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 126 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });