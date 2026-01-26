Медведев считает, что Клуб ядерных держав будет расширяться

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Общая мировая нестабильность, те противоречия, можно даже сказать, тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться", - заявил он в интервью "Коммерсанту".

"Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант - это обретение ядерного оружия. Поэтому я, как я уже сказал ранее, полагаю, что ядерный клуб будет в дальнейшем, несмотря на все неудовольствия по этому поводу, все-таки расширяться", - продолжил Медведев.

По его словам, целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, а некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере.

"В целом мои оценки относительно будущего режима ядерного нераспространения достаточно пессимистичны", - продолжил зампред российского Совбеза.

При этом он полагает, что "у нынешних официально признанных ядерных держав есть потенциал, чтобы предотвратить развитие событий по этому сценарию, была бы политическая воля".

Отвечая на вопрос, какие новые страны, по его мнению, могли бы войти в ядерный клуб, Медведев заявил: "Многие государства - это известно и по открытым источникам, и по данным разведки - занимаются исследованиями в этой сфере. Но где заканчивается мирный атом и начинается атом военный - очень подвижная граница. Но появление новых членов ядерного клуба вполне вероятно".

Он назвал сложным вопрос о том, стабилизирует ли мировую ситуацию появление новых ядерных держав.

"С одной стороны, может показаться, что чем больше участников ядерного клуба, чем больше стран обладает ядерным потенциалом, тем менее устойчивой становится ситуация. Мало ли кто-то возьмет и применит ядерное оружие в ходе какого-то локального столкновения. Но, с другой стороны, это заставит государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов", - пояснил Медведев.