Медведев заявил о необходимости соблюдения принципов безопасности для снижения рисков ядерной войны

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Снижение рисков ядерной войны будет гарантировано только при встречном и системном соблюдении принципов ядерными державами, контроль над вооружениями выполняет второстепенную функцию, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что Москва и в прошлом, и в настоящее время действует на основе комплексного подхода, основой которого является набор фундаментальных принципов, которыми ядерные державы должны руководствоваться во взаимоотношениях друг с другом.

"Отмечу самые главные из них: это принцип равной и неделимой безопасности, отказ от ущемления коренных интересов друг друга и нацеленность на устранение противоречий, которые способны привести к военной конфронтации. При встречном соблюдении таких принципов снижение стратегических рисков будет гарантировано", - сказал Медведев в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о том, какие меры, помимо системы договоров о контроле над вооружениями, которая уходит в прошлое, могли бы снизить риски ядерной войны.

Контроль над вооружениями, по его мнению, "в любом случае выполняет второстепенную функцию". "Это инструмент, который помогает сторонам закрепить свои позиции на практике, в ходе реализации достигнутых договоренностей. Этому и служат ограничения на виды отдельных вооружений и регулярные проверки их соблюдения. Но сами по себе они панацеей не становятся", - пояснил замглавы российского Совбеза.

Он отметил, что Россия неизменно выступает за то, чтобы любой стратегический диалог и все усилия в области снижения ядерной опасности носили системный характер. "Они должны опираться на конструктивные политические позиции при выстраивании двусторонних отношений в этой крайне важной сфере", - сказал Медведев.

Если РФ "не слышат", подчеркнул он, Москва действует "соразмерно, добиваясь восстановления паритета," или создает что-то принципиально новое в рамках оборонно-промышленного комплекса, успешная работа которого "надолго успокаивает врагов России".