Количество платных мест в российских колледжах планируется ограничить

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Возможность колледжей обучать студентов на платной основе планируется ограничить, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на зампредседателя Госдумы РФ Викторию Абрамченко.

"Принципы регулирования платного приема, утвержденные для вузов, необходимо распространить и на колледжи. По ряду направлений, например, таких как юриспруденция, более 80% студентов обучаются платно. Массовый платный набор чаще всего встречается на популярных у школьников, но невостребованных на рынке труда программах. В то же время реальный сектор экономики испытывает нехватку квалифицированных рабочих и специалистов", - приводит издание слова вице-спикера Госдумы.

В настоящее время инициатива активно обсуждается внутри рабочей группы по вопросам среднего профессионального образования, которую возглавляет Абрамченко. В состав группы, помимо депутатов всех фракций, входят представители заинтересованных ведомств, включая министерство просвещения и министерство труда, а также региональные власти, уточняется в публикации.

Госдума занялась разработкой инициатив об ограничении коммерческих мест в вузах и колледжах по поручению президента РФ Владимира Путина, чтобы "исключить чрезмерный платный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", напоминает газета. Власти отдают предпочтение прикладным профессиям.

На начало 2024/25 учебного года среднее профессиональное образование в России получали 3,8 млн человек. Из них 37,1% (около 1,4 млн человек) учились платно, приводит данные Институт развития профессионального образования Минпросвещения. Самыми популярными коммерческими направлениями сейчас считаются юриспруденция, СМИ и информационно-библиотечное дело, экономика и управление, а также экранные искусства. Очевидно, что все они могут попасть под ограничения, пишут "Известия".