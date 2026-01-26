Человек пострадал в результате атаки БПЛА на Краснодарский край

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В результате падения обломков БПЛА на территорию двух предприятий в Славянске-на-Кубани пострадал человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале оперштаба.

Пострадавший госпитализирован. На территории предприятий произошли возгорания, их ликвидируют специалисты соответствующих служб.