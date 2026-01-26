Поиск

В Москве положительно оценили сам факт контактов РФ-США-Украина в Абу-Даби

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Кремле воздерживаются от высоких оценок состоявшихся в Абу-Даби трехсторонних консультаций Россия-США-Украина, считают это преждевременным.

"Я пока не могу дать оценку, было бы ошибочным рассчитывать на какую-то высокую результативность этих первых контактов. Это очень сложная субстанция, сложные вопросы на повестке дня", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем он отметил, что "сам факт того, что в конструктивном ключе эти контакты начались, можно оценивать положительно". "Но впереди предстоит еще серьезная работа", - добавил он.

На вопрос, какая атмосфера была на встрече в Абу-Даби, Песков напомнил, что сам там не присутствовал. "Но если вы ведете работу на экспертном уровне, то должны как минимум конструктивно вести себя по отношению друг к другу. Я не стал бы говорить, какое уж там было дружелюбие, вряд ли это возможно на нынешней стадии, но если пытаться чего-то достичь посредством переговоров, то нужно конструктивно говорить друг с другом", - подчеркнул Песков.

Переговоры по урегулированию на Украине в Абу-Даби шли на протяжении двух дней - пятницы и субботы. В США заявили, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

