Новый порядок оказания медпомощи беременным утвердили в РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Новый порядок оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология" утвердили в России; изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания медуслуг беременным, роженицам и родильницам, сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов журналистам в понедельник.

В новом порядке установлены сроки консультации беременных смежными специалистами (в том числе: терапевт, офтальмолог, стоматолог). Эти сроки и объем проведения консультирования соответствуют клиническим рекомендациям Российского общества акушеров-гинекологов "Нормальная беременность" и направлены на раннее выявление значимой для благоприятного течения беременности патологии, полноценного обследования и при необходимости выработки тактики лечения.

"Все консультации смежных специалистов распределены по триместрам беременности, с максимальным объемом обследования при постановке на учет по беременности, что позволит в максимально короткие сроки проводить диагностику и прогнозировать возможные осложнения беременности и назначать профилактическую терапию", - отметил Климов.