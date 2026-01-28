Минздрав РФ ввел консультации психолога для беременных женщин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Новый порядок оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология" включает проведение консультации беременных женщин психологом дважды на протяжении беременности, это обеспечит им социальную и психологическую адаптацию, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по акушерству Владимир Климов.

"Важным изменением, внесенным в новый порядок, является проведение консультации беременной психологом дважды на протяжении беременности", - сказал Климов журналистам в среду.

Это позволит обеспечить социальную и психологическую адаптацию беременной, предоставить информацию о наиболее важных аспектах течения физиологической беременности, своевременно и полноценно решить возникающие проблемы и полноценно подготовить женщину к предстоящим родам, отметил специалист Минздрава.

Также это изменение позволит обеспечить комфортное психологическое состояние беременной и партнерские подходы к ведению родоразрешения, добавил он.

Ранее со ссылкой на Климова сообщалось, что в России утвердили новый порядок оказания медпомощи по профилю "Акушерство и гинекология".

По его словам, изменения направлены на повышение качества и безопасности оказания медицинских услуг беременным, роженицам и родильницам.