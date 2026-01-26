Повышение штрафов за нарушение правил охоты одобрено в Думе к первому чтению

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 291040-8 о повышении штрафов за нарушение правил охоты.

Законопроект, который в феврале 2023 года внес в палату Госсовет Татарстана, предполагает увеличение минимального размера штрафа за нарушение правил охоты с 500 рублей до двух с половиной тысяч рублей, а также установление минимального срока лишения права осуществлять охоту - один год.

В настоящее время штрафные санкции за нарушение правил охоты, предусмотренные КоАП, остаются крайне низкими, говорится в пояснительной записке. Там приводится пример, что государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, например, утки составляет 1800 рублей, в то же время размер штрафа за охоту без разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей (а учитывая статью 32.2 КоАП - 250 рублей), говорится в пояснительной записке к документу.

Также при лишении права осуществлять охоту менее чем на один год нарушитель лишается фактически всего одного периода сезонной охоты. Данное несоответствие способствует совершению правонарушений и не выполняет задачи, стоящие перед законодательством об административных правонарушениях, считают разработчики инициативы.

Кроме того, комитет одобрил поправки ко второму чтению данного проекта закона. Ими предусматривается дополнение статьи 8.37 КоАП частью 1 (2-1), предусматривающей, что добыча копытных животных или медведей без разрешения либо с нарушением условий разрешения, в части срока осуществления охоты, места осуществления охоты, количества добытых животных, повлечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до трех лет; штраф для должностных лиц в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

Проектируемая часть 1 (2-2) той же статьи предусматривает штрафы и за добычу копытных животных или медведей лицом, не приобретшим в установленном порядке право осуществлять охоту. Это повлечет штраф для граждан в размере от пяти тысяч до 15 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты; для должностных лиц - от 35 тысяч до 50 тысяч рублей также с возможной конфискацией.

За добычу копытных животных или медведей лицом, лишенным права осуществлять охоту, предусматривается штраф для граждан в размере от 45 тысяч до 50 тысячи рублей; для должностных лиц - от 45 тысяч до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией орудий охоты. Это предлагается прописать в части 1 (2-3) статьи 8.37 КоАП.