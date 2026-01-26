Поиск

Суточное потребление газа в РФ обновило исторический максимум на фоне морозов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Суточные поставки газа потребителям РФ по Единой системе газоснабжения "Газпрома" 24 января обновили исторический рекорд, сообщила компания. Предыдущий рекорд пришелся на 13 января 2024 года (1814,7 млн куб. м).

"24 января "Газпром" поставил российским потребителям по Единой системе газоснабжения 1829,9 млн куб. м газа. Это новый абсолютный исторический рекорд", - пишут газовики.

"Рост потребления газа связан с холодной погодой в большинстве регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 24 января снизилась до минус 19,1 градусов Цельсия", - отмечают специалисты.

Поставки по газотранспортной системе "Газпрома" осуществляются надежно, в том числе благодаря подземным хранилищам газа, напомнили в компании. К зиме 2025/2026 года "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,17 млрд куб. м - это рекорд для отечественной газовой отрасли.

Единая система газоснабжения - сеть магистральных газопроводов "Газпрома", которая охватывает европейскую часть России и Сибирь до Алтая и Кузбасса. Восточнее газоснабжение пока представлено автономными газотранспортными системами, которые в перспективе планируется соединить с ЕСГ.

