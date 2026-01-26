Москва и Татарстан обновили суточные рекорды потребления газа на фоне сильных морозов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие промышленные регионы страны - Москва и Татарстан - обновили суточные рекорды потребления газа на фоне сильных морозов, сообщили профильные компании.

ООО "Газпром трансгаз Москва" информировало, что в связи с установившимся в январе периодом холодной погоды в Центральном федеральном округе существенно нарастило объемы поставок газа конечным потребителям в зоне своей производственной ответственности, и, в частности, в Москве.

Суточное потребление газа, зафиксированное 25 января в столице, составило 177 млн куб. м, что является рекордным показателем объема, отпущенного потребителям. Для сравнения, пиковое газопотребление зимы 2024 года (05.01.2024) составило 174 млн куб. м, 2025 года (24.12.2025) - 154 млн куб. м.

ООО "Газпром трансгаз Казань" сообщило, что 25 января поставило в Татарстан рекордные за всю историю 87,9 млн кубометров газа за сутки. В том числе на 19,1 млн куб. м было направлено для обогрева домов, больниц и школ, на поддержание бесперебойной работы заводов и электростанций пришлось 68,8 млн куб. м.

Ранее в понедельник головная компания ПАО "Газпром" сообщила, что 24 января весь концерн поставил российским потребителям по Единой системе газоснабжения 1829,9 млн куб. м газа. Это новый абсолютный исторический рекорд. Предыдущий суточный максимум - 1814,7 млн куб. м - был достигнут 13 января 2024 года.