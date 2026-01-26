Поиск

Москва и Татарстан обновили суточные рекорды потребления газа на фоне сильных морозов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие промышленные регионы страны - Москва и Татарстан - обновили суточные рекорды потребления газа на фоне сильных морозов, сообщили профильные компании.

ООО "Газпром трансгаз Москва" информировало, что в связи с установившимся в январе периодом холодной погоды в Центральном федеральном округе существенно нарастило объемы поставок газа конечным потребителям в зоне своей производственной ответственности, и, в частности, в Москве.

Суточное потребление газа, зафиксированное 25 января в столице, составило 177 млн куб. м, что является рекордным показателем объема, отпущенного потребителям. Для сравнения, пиковое газопотребление зимы 2024 года (05.01.2024) составило 174 млн куб. м, 2025 года (24.12.2025) - 154 млн куб. м.

ООО "Газпром трансгаз Казань" сообщило, что 25 января поставило в Татарстан рекордные за всю историю 87,9 млн кубометров газа за сутки. В том числе на 19,1 млн куб. м было направлено для обогрева домов, больниц и школ, на поддержание бесперебойной работы заводов и электростанций пришлось 68,8 млн куб. м.

Ранее в понедельник головная компания ПАО "Газпром" сообщила, что 24 января весь концерн поставил российским потребителям по Единой системе газоснабжения 1829,9 млн куб. м газа. Это новый абсолютный исторический рекорд. Предыдущий суточный максимум - 1814,7 млн куб. м - был достигнут 13 января 2024 года.

Газпром Москва Татарстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"

Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

 Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать "Домодедово" государству

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });