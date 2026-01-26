Поиск

Игорь Реморенко объявил об уходе с поста ректора МГПУ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко объявил о своей отставке.

"Сегодня последний день работаю ректором МГПУ. Считаю, что мы много толкового сделали. Классный университет, ему ещё немало чего предстоит. Всё получится", - написал он во "ВКонтакте".

Игорю Реморенко 54 года. Он руководил МГПУ с 2013 года. С 2004 до середины 2013 года он занимал в Министерстве образования и науки различные должности вплоть до замминистра.

Он доктор педагогических наук (2019 год), член-корреспондент Российской академии образования (2021 год).

23 января президент Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, в него вошли еще 11 российских вузов, в том числе МГПУ.

