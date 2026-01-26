Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Системный оператор" зафиксировал новый максимум потребления мощности в России на уровне 177,5 ГВт.

Согласно сообщению "Системного оператора", рекорд обновился в понедельник, 26 января, он на 3,7 ГВт превысил прежний абсолютный рекорд от 2023 года.

Обновился максимум также и в единой энергосистеме России, там он составил 175,118 ГВт (на прошлой неделе рекорд также обновлялся, тогда сообщалось о цифре в 171,943 ГВт, зафиксированной 22 января).

Также рекорд зафиксирован в энергосистеме Москвы и области - 20,423 ГВт (+540 МВт к прежнему максимуму в декабре 2024 года) и ОЭС Центра - 42,469 ГВт (+1,446 ГВт к январю 2024 года).

Кроме того, максимум обновился в энергосистеме Татарстана (составил 5,616 ГВт, +464 МВт к прежнему рекорду) и в энергосистеме Воронежской области (2,207 ГВт, +161 МВт к прежнему рекорду).

Также "Системный оператор" сообщил, что 24 января рекорд обновился в Красноярском крае, составив 7,625 ГВт (+287 МВт к прежнему рекорду).

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что потребление электроэнергии в РФ в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%.

Как сообщалось ранее в материалах "Системного оператора", потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на уровне 0,8%, а без учета температуры - 0,3%.

Выработка в ЕЭС в прошлом году составила 1,166 трлн кВт.ч (-1,2% в абсолютных значениях и -0,9% без влияния високосного года).

Вице-премьер Александр Новак в последнем номере журнала "Энергетическая политика" привел показатель потребления электроэнергии в 2025 г. в России на уровне 1,179 трлн кВт.ч по оперативным данным.