Поиск

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд
Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Системный оператор" зафиксировал новый максимум потребления мощности в России на уровне 177,5 ГВт.

Согласно сообщению "Системного оператора", рекорд обновился в понедельник, 26 января, он на 3,7 ГВт превысил прежний абсолютный рекорд от 2023 года.

Обновился максимум также и в единой энергосистеме России, там он составил 175,118 ГВт (на прошлой неделе рекорд также обновлялся, тогда сообщалось о цифре в 171,943 ГВт, зафиксированной 22 января).

Также рекорд зафиксирован в энергосистеме Москвы и области - 20,423 ГВт (+540 МВт к прежнему максимуму в декабре 2024 года) и ОЭС Центра - 42,469 ГВт (+1,446 ГВт к январю 2024 года).

Кроме того, максимум обновился в энергосистеме Татарстана (составил 5,616 ГВт, +464 МВт к прежнему рекорду) и в энергосистеме Воронежской области (2,207 ГВт, +161 МВт к прежнему рекорду).

Также "Системный оператор" сообщил, что 24 января рекорд обновился в Красноярском крае, составив 7,625 ГВт (+287 МВт к прежнему рекорду).

Ранее министр энергетики Сергей Цивилев сообщал, что потребление электроэнергии в РФ в текущий осенне-зимний период (ОЗП) растет почти на 3%.

Как сообщалось ранее в материалах "Системного оператора", потребление электроэнергии в единой энергосистеме (ЕЭС) России в прошлом году составило 1,161 трлн кВт.ч, что на 1,1% ниже уровня 2024 года в абсолютных значениях. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение было на уровне 0,8%, а без учета температуры - 0,3%.

Выработка в ЕЭС в прошлом году составила 1,166 трлн кВт.ч (-1,2% в абсолютных значениях и -0,9% без влияния високосного года).

Вице-премьер Александр Новак в последнем номере журнала "Энергетическая политика" привел показатель потребления электроэнергии в 2025 г. в России на уровне 1,179 трлн кВт.ч по оперативным данным.

Системный оператор Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"

Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

 Вынесен приговор экс-сотрудникам СК и ФСБ по делу о незаконном преследовании акционеров Merlion

РЖД возглавили Медиарейтинг ТОП-400 компаний по итогам 2025 года

Кремль не знает об официальной реакции США на инициативу РФ передать $1 млрд в Совет мира

VW не смог обжаловать решение о локальном банкротстве в РФ в апелляционной инстанции

Каменщик обжаловал в Верховном суде решение передать "Домодедово" государству

ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС в феврале 2026 года

В Мурманской области для ЛЭП ставят временные деревянные опоры

Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ

 Песков заявил, что территориальный вопрос является частью "формулы Анкориджа" и очень важен для РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8245 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 57 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });