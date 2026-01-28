Цены производителей на бензин в РФ в декабре снизились на 11,6%

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Цены производителей на бензин в РФ в декабре 2025 года сократились на 11,6% относительно предыдущего месяца после того, как в ноябре снизились на 9,6%, сообщил Росстат.

До этого цены производителей на бензин росли на 4,4% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 11,7% в августе, на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижались в предыдущие шесть месяцев.

Потребительские цены на бензин в России в декабре понизились на 0,43% после снижения на 0,8% в ноябре, роста на 2,6% в октябре и в сентябре, повышения на 1,8% в августе, на 1,4% в июле, на 0,7% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле, сообщал ранее Росстат.

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в РФ на 38,9%.