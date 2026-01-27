В Белгородской области от взрывов дронов пострадали двое взрослых и ребенок

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Грайворонском округе Белгородской области в результате атак дронов пострадали двое взрослых и ребенок, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во вторник.

"В селе Замостье FPV-дрон сдетонировал рядом с частным домовладением. Семилетней девочке, получившей баротравму, медики скорой оказали помощь на месте. От предложенной госпитализации родители ребенка отказались", - рассказал Гладков.

Взрывом повредило окна в доме и автомобиль.

В селе Новостроевка-Первая во время проведения восстановительных работ от взрыва дрона пострадали два сотрудника предприятия.

"Бойцами самообороны они доставлены в Грайворонскую ЦРБ. У одного мужчины диагностировали баротравму и ушиб кисти, у другого - баротравму. После оказания помощи раненые направлены для обследования в городскую больницу №2 Белгорода", - уточнил Гладков.

На месте атаки поврежден служебный автомобиль.