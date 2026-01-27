Роспотребнадзор продолжит мониторинг содержания радионуклидов в Японском море после сбросов с "Фукусимы-1"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в 2026 году продолжит мониторинг содержания радионуклидов в Японском море после сбросов с АЭС "Фукусима-1", сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю.

"Пробы планируется исследовать ежемесячно", - сказал собеседник агентства.

В связи со сбросом воды в 2023 году с АЭС "Фукусима" в 2025 году было исследовано восемь проб морской воды из Японского моря для определения трития.

Всего за весь период наблюдений за уровнем трития в морской воде с 2023 года специалисты исследовали 107 проб. В динамике содержание трития остается на уровне летнего периода 2023 года.

Также продолжался контроль содержания цезия-137 и стронция-190 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, навага, тихоокеанский лосось, треска, также водоросли, ламинарии). В 2025 году было исследовано 162 образца. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое вызвало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к самой масштабной аварии с момента происшествия на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В августе 2023 года Япония начала сброс воды, которая использовалась для охлаждения реакторов пострадавшей АЭС.