Завершены восстановительные работы после схода с рельсов вагонов в Хабаровском крае

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полностью завершены аварийно-восстановительные работы на станции Корфовская Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России во вторник.

"Движение составов осуществляется в штатном режиме. За время ремонтных работ задержки поездов не допущено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 января 2026 года в 08:53 местного времени на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов и опрокинулись вагоны грузового поезда с углем.

Поезд следовал со станции Петровский Завод (Забайкальский край) на станцию Находка-Восточная (Приморский край) в составе 71 вагона. По уточненным данным, был допущен сход 16 вагонов, 10 из них - с опрокидыванием. Пострадавших нет.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).