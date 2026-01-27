Поиск

Завершены восстановительные работы после схода с рельсов вагонов в Хабаровском крае

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Полностью завершены аварийно-восстановительные работы на станции Корфовская Хабаровского края, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России во вторник.

"Движение составов осуществляется в штатном режиме. За время ремонтных работ задержки поездов не допущено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 24 января 2026 года в 08:53 местного времени на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги сошли с рельсов и опрокинулись вагоны грузового поезда с углем.

Поезд следовал со станции Петровский Завод (Забайкальский край) на станцию Находка-Восточная (Приморский край) в составе 71 вагона. По уточненным данным, был допущен сход 16 вагонов, 10 из них - с опрокидыванием. Пострадавших нет.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба).

Хабаровский край вагоны с углем сход с рельсов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения

Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

 Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 26 января

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 58 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8248 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });