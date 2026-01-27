Поиск

ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО свыше полусотни пунктов управления БПЛА

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие за сутки уничтожили 51 пункт управления беспилотной авиацией украинской армии, сообщили в понедельник представители группировок войск, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

"Выявлены и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА", - сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма.

По данным пресс-центра группировки "Восток", на данном направлении противник потерял за сутки 13 пунктов управления беспилотной авиацией.

Начальник пресс-центра "Южной" группировки войск Вадим Астафьев сообщил, что "войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены шесть антенн связи, два терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов".

СВО ВСУ БПЛА пункты управления
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ближневосточные СМИ пишут, что президент Сирии в среду посетит Россию

Энергетики установили все временные опоры ЛЭП на месте аварии под Мурманском

Часть школ Мурманска остается на дистанте из-за перебоев электроснабжения

Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

 Путин обсудил с губернатором Ленобласти защиту региона от атак беспилотников

Что произошло за день: понедельник, 26 января

Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

 Минэнерго внесло в правительство предложение досрочно снять запрет на экспорт бензина

Работа системы бронирования "Леонардо" восстановлена

Решение о блокировке сайтов с готовыми домашними заданиями при принятии такого закона будет за Минпросвещения

Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

 Потребление энергомощности в РФ обновило исторический рекорд

Авиакомпании РФ сообщили о сбое в системе бронирования "Леонардо"
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 128 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 58 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8248 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });