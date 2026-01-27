Поиск

Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Запад"

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад" в зоне проведения специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ.

"На командном пункте одного из объединений начальник Генерального штаба заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач", - заявили в ведомстве.

"Подводя итоги генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия. В завершение работы начальник Генерального штаба вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий", - отметили в российском Минобороны.

