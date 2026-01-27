ВС РФ предложил в период СВО повысить соцгарантии судей в новых регионах

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ предложил в период проведения спецоперации на Украине исчислять стаж работы судей в новых регионах из расчета один день за два.

"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации" нормой, в соответствии с которой с 1 января 2025 года время работы в должности судьи судов РФ, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, в период проведения специальной военной операции будет засчитывается в стаж работы судьи в двойном размере", - говорится в принятом во вторник постановлении Пленума ВС РФ.

Как считают в Верховном суде, уровень социальной защищенности судей в новых регионах должен быть выше, чем у их коллег на территориях других субъектов России.

"Принятие законопроекта позволит повысить уровень защиты социальных прав судей, осуществляющих правосудие в сложных условиях, сопряженных с рядом трудностей и ограничений, и будет способствовать соблюдению принципа единства статуса судей", - отметили в суде.

Принятие данного закона не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета, говорится в законопроекте.

Ожидается, что данный проект будет направлен в Госдуму в ближайшее время.