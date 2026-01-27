В РКК "Энергия" сообщили о проведенных в РФ переговорах с представителями NASA

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Руководители Ракетно-космической корпорации "Энергия" и NASA провели в минувший понедельник переговоры в Королеве, сообщил генеральный конструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия", академик РАН Владимир Соловьев.

"Мы буквально вчера в стенах нашей корпорации "Энергия" встречались с руководством NASA. И еще раз можно подчеркнуть, что дела космические - дела международные", - сказал Соловьев на пленарном заседании 50-х Академических чтений по космонавтике памяти С.П.Королева ("Королевские чтения").